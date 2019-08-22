Картину Боттичелли "Мадонна делла Лоджиа" выставят на ВЭФ

ВЛАДИВОСТОК, 22 августа. /ТАСС/. Сбербанк представит картину Сандро Боттичелли "Мадонна делла Лоджиа" в своем отделении в Дальневосточном федеральном университете во время Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщает в четверг пресс-служба банка.

"В сентябре жители Дальнего Востока смогут впервые увидеть картину из собрания знаменитой флорентийской Галереи Уффици. С 3 по 5 сентября полотно итальянского художника эпохи Возрождения Сандро Боттичелли "Мадонна делла Лоджиа" будет выставлено в отделении Сбербанка в Дальневосточном федеральном университете на острове Русский", - говорится в сообщении.

После этого, с 8 сентября по 6 ноября, картину можно будет увидеть в Приморской государственной картинной галерее во Владивостоке, а с 17 ноября по 16 февраля 2020 года - в Эрмитаже, который станет главной площадкой Санкт-Петербургского международного культурного форума с 14 по 16 ноября.

"Мадонна делла Лоджиа" - одна из ранних работ Боттичелли (1467 год). Она написана маслом на дереве и изображает Мадонну с младенцем на фоне лоджии. Картина хранится в Галерее Уффици.

Пятый Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.