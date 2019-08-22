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Робот "Федор" поздравил россиян с Днем государственного флага

Праздник отмечается в России с 1994 года
Робот "Федор" Госкорпорация "Роскосмос"/ТАСС
Описание
Робот "Федор"
© Госкорпорация "Роскосмос"/ТАСС

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Человекоподобный робот "Федор" (Skybot F-850), который в четверг отправился на Международную космическую станцию на пилотируемом корабле "Союз МС-14" во время испытательного пуска на ракете "Союз-2.1а", поздравил жителей Российской Федерации с Днем государственного флага.

"Сегодня - мой первый космический полет, и сегодня - День Государственного флага России, страны, где я создан. Со мной к МКС стартует российский флаг, сегодня ему 350 лет, он объединяет миллионы людей и миллионы людей гордятся им, среди них и мои создатели. Я - Skybot F-850 - поздравляю россиян с Днем Государственного флага России! С праздником, друзья!", - говорится в видеопоздравлении робота Федора, опубликованном в четверг на странице Роскосмоса в Twitter.

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В России 22 августа отмечается День государственного флага. Отцом российского триколора считается Петр I. Он сам начертал образец и определил порядок горизонтальных полос. Официальный статус флаг приобрел в 1896 году.

В Советской России более 70 лет государственным флагом являлся красный стяг. Триколор вернули в августе 1991 года. День государственного флага России начали отмечать в 1994 году. 25 декабря 2000 года президент РФ Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон "О государственном флаге Российской Федерации".

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