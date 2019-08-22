Незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Галямину арестовали на 10 суток

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Тверской суд Москвы арестовал на 10 суток незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Юлию Галямину за нарушение порядка организации митинга. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд рассмотрел дело об административном правонарушении Юлии Галяминой. В отношении нее был составлен протокол по ч. 2 ст. 20.2 ("Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия"). Ей назначен административный арест сроком на 10 суток", - сказали в суде.

Галямина ранее отбыла 25 суток административного ареста за нарушение правил организации акции 27 июля. Накануне ее задержали на выходе из спецприемника и доставили в ОМВД Тверского района Москвы.

27 июля сотрудники полиции совместно с Рoсгвардией задержали более 1 тыс. человек за участие в несанкционированной акции в центре Москвы. Всего, по данным полиции, на эту акцию собрались более 3,5 тыс. человек. Власти заранее предупредили участников митинга об ответственности и недопустимости нарушения закона.