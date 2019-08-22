В полпредство в СФО не поступали наградные материалы по экипажу аварийно севшего Ан-24

УЛАН-УДЭ, 22 августа. /ТАСС/. Полномочное представительство президента РФ в Сибирском федеральном округе (СФО) не получало наградные материалы на членов экипажа Ан-24 - пассажирского самолета, совершившего в июне аварийную посадку в аэропорту бурятского поселка Нижнеангарск. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе полпредства.

Ранее в четверг пресс-служба правительства Бурятии проинформировала, что авиакомпания "Ангара" (входит в иркутский холдинг "Истлэнд") направила документы о представлении экипажа к госнаградам - ордену Мужества и медали Нестерова - еще 3 июля, и "на данный момент наградные материалы находятся на рассмотрении в полномочном представительстве президента РФ в СФО".

"Ожидаем из Иркутской области поступления официальных документов для награждения. Как только они поступят, полпред [Сергей Меняйло] их рассмотрит и согласует в кратчайшие сроки", - сказали в полпредстве.

По данным властей Бурятии, за проявленное мужество и профессионализм экипаж самолета представлен к государственным наградам: погибшие Владимир Коломин (командир) и Олег Барданов (бортмеханик) - к ордену Мужества, Сергей Сазонов (второй пилот) и Елена Лапуцкая (бортпроводница) - к медали Нестерова.

19 августа вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак направил обращение президенту РФ Владимиру Путину с предложением наградить Лапуцкую, которая спасла из горящего самолета 43 пассажира, рискуя собственной жизнью и имея серьезные травмы. Сама авиакомпании ранее также сообщала о планах представить экипаж к госнаградам.

Утром 27 июня самолет авиакомпании "Ангара" Ан-24 с 43 пассажирами и четырьмя членами экипажа вылетел из Улан-Удэ в Нижнеангарск, при посадке он выехал за пределы полосы, столкнулся со зданием, в котором размещались очистные сооружения, и загорелся. Два члена экипажа погибли на месте, за помощью к медикам обратились более 30 человек. Восемь человек, в том числе двое детей 13 и 17 лет и бортпроводник Лапуцкая были госпитализированы с различными травмами.