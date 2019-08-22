Департамент образования Москвы выступил против запрета мобильных телефонов на уроках

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Власти Москвы не считают нужным запрещать использование мобильных устройств в школах. Однако детей необходимо научить извлекать из них пользу, считает заместитель руководителя столичного департамента образования Александр Молотков.

"Самое главное - правильное использование гаджетов в учебном процессе. Как можно запретить то, что становится неотъемлемой частью жизни? Просто ребенка надо научить им правильно пользоваться, чтобы это приносило ему пользу, а не отвлекало. Если урок предполагает использование гаджетов для образовательных целей, то он его использует не для отвлечения от занятий", - сказал Молотков на пресс-конференции.

Он добавил, что проект "Московская электронная школа" (МЭШ) предоставляет возможность такого полезного использования гаджетов. "Любой гаджет в среде МЭШ - это инструмент для общения, входа в образовательную среду, выполнения тех или иных действий", - отметил Молотков.

Минпросвещения РФ и профильные ведомства рекомендуют ограничить использование мобильных телефонов на уроках, а при входе в образовательную организацию переводить устройства на беззвучный режим. Запрет не коснется детей, которые нуждаются в пользовании устройствами по состоянию здоровья (например, для мониторинга сахара в крови при сахарном диабете), а также педагогических работников и родителей. Согласно рекомендациям, школам необходимо предусмотреть места хранения мобильных телефонов учеников во время уроков, а также согласовать способы коммуникации родителей с обучающимися. Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов подчеркивал, что рекомендации по использованию телефонов в школах не предполагают их запрет.

Проект "Московская электронная школа" появился в 2016 году, тогда в шести образовательных учреждениях у школьников вместо учебников появились планшеты, а обычные дневники заменили электронными. Каждый кабинет оснастили интерактивными досками и столами. Сейчас к МЭШ подключены 1457 школ столицы. В библиотеке доступно более 38 тыс. сценариев уроков, 1088 электронных учебных пособий, 365 учебников, свыше 63 тыс. интерактивных образовательных приложений. С 2019 года педагоги, ИТ-разработчики и профильные специалисты из любого города могут полноценно использовать ресурсы библиотеки МЭШ и загружать в систему собственные материалы.