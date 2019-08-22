Индия открыла для иностранных альпинистов 137 горных вершин

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 августа. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов/. Министерство внутренних дел Индии объявило, что разрешает открыть 137 горных вершин высотой от 3 тыс. до более 8 тыс. для иностранных альпинистов. Ранее такое разрешение выдало Минобороны. Как сообщает пресс-служба правительства на своем сайте, эти пики расположены в союзных территориях Джамму и Кашмир и Ладакх, а также в штатах Химачал-Прадеш, Уттаракханд и Сикким.

Ранее иностранные альпинисты допускались на 104 вершины. Кроме того, упрощается и процедура получения лицензий на восхождение. Раньше требовалось получать разрешение из нескольких ведомств, включая МВД, а теперь их будет выдавать напрямую Индийский фонд альпинизма.

"Это исторический шаг в деле популяризации приключенческого туризма в стране", - прокомментировал нововведение госминистр туризма и культуры Индии Прахлад Сингх Патель.

Однако дело не только в возросшем количестве разрешенных пиков - индийские власти впервые открыли ряд вершин, которые считаются у местных жителей священными и на протяжении веков оставались объектами поклонения. Это вызвало недоумение в ряде горных районов страны - подъем на такие вершины считается грехом.

Например, в списке гор, на которые теперь разрешается подъем альпинистов, оказались 24 пика в штате Сикким, 12 из которых местные жители почитают как священные. В их числе гора Канченджанга, самый высокий пик которой - третья по высоте вершина мира. У Канченджанги пять вершин высотой от 7902 м до 8586 м. Гора расположена на границе Индии и Непала, но поднимаются на нее альпинисты только с непальской стороны: в 2001 году власти Индии закрыли все маршруты восхождения на эту гору с индийской стороны. Запрет объяснялся законом о защите культовых мест и сооружений, поскольку местные жители считают Канченджангу горой-богиней.

Новое положение разрешает подъем альпинистов на эту гору из Индии. Представитель сиккимских властей Цетен Таши Бхутия в интервью газете Telegraph уже назвал такое решение "вопиющей ошибкой".

Тем не менее центральное правительство пока не намерено отступать и настроено сделать Индию страной, привлекательной для поклонников альпинизма. Индийский фонд альпинизма сообщил, что еще в 2015 году представил властям список из 265 пиков, предложив открыть их для иностранных восходителей. Пока разрешение дано только на 137, но альпинисты намерены добиваться открытия и остальных.