Проект по развитию экологического туризма в Пятигорске представлен на форуме "Машук"

ПЯТИГОРСК, 22 августа /ТАСС/. Проект "Эколого-культурные маршруты "Тропами Пятигорья" представлен на форуме "Машук-2019", который с 9 по 30 августа проходит в Пятигорске, сообщили ТАСС в четверг в администрации города.

"Автор проекта Кирилл Лазоренко выступает за развитие экотуризма в городе-курорте. Проект направлен на повышение интереса жителей, особенно молодежи к историческому и культурному наследию своей малой Родины, развитие в Пятигорске экологического туризма и активного отдыха", - сказал собеседник агентства.

По его словам, реализация проекта предполагает создание новых уникальных эколого-туристических троп у подножия горы Машук, а также проведение экологических квестов для молодежи и отдыхающих по специально-разработанным маршрутам.

"На мой взгляд, сейчас взят хороший темп развития нашего города-курорта, а создание новых точек притяжения для туристов позволит повысить привлекательность Пятигорска. Важно, что в рамках проекта осуществляется просветительская работа с молодежью в сфере экологии и туризма", - сказал Лазоренко, слова которого процитировали в пресс-службе.

Проект поддерживали в полпредстве президента в СКФО, администрации города-курорта Пятигорска, Министерстве туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края, центром развития регионального туризма, Ставропольской краевой общественной организацией "Российский союз молодежи", Ставропольским региональным отделением общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организацией "Российское движение школьников".

Северо-Кавказский молодежный форум "Машук" проводится в Пятигорске (Ставропольский край) с 2010 года, за это время в нем приняли участие около 20 тыс. человек. В 2018 году форум проходил с 10 по 24 августа, в нем участвовали почти 2 тыс. представителей регионов России и стран зарубежья. В 2019 году впервые на "Машуке" будет организована третья смена, а число участников увеличится до 3 тыс.Проект поддерживали в полпредстве президента в СКФО, администрации города-курорта Пятигорска, Министерстве туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края