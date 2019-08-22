Китай и Россия решили расширить программу перевода литературы

ПЕКИН, 22 августа. /ТАСС/. Россия и Китай в четверг решили расширить двустороннюю программу перевода и издания произведений российской и китайской классической и современной литературы до ста произведений, включив в нее книги гуманитарной направленности, драматические произведения. Об этом сообщил ТАСС заместитель руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Владимир Григорьев.

Он участвует в работе проходящей в китайской столице Пекинской международной книжной ярмарки (Beijing international Book Fair). "Я сегодня подписал соглашение о взаимной поддержке выпуска современной литературы - китайской на русском и русской - на китайском", - сказал Григорьев. Ранее упор делался на художественной литературе, теперь добавлены драматургия, философия, история, в основном - современных авторов.

Как заявил генеральный директор Китайского общества по коллективному управлению авторскими правами на литературные произведения Чжан Хунбо на состоявшемся в рамках ярмарки круглом столе по предварительным итогам и перспективам программы перевода и издания произведений российской и китайской литературы, в настоящее время сторонами выпущены 93 книги, при том, что в целом планировалось перевести и напечатать по пятьдесят томов с каждой стороны.

В мероприятии приняли участие исполнительный директор Института перевода Евгений Резниченко, писатели Илья Бояшов, Анатолий Курчаткин, Нина Дашевская, Ван Цзыцзюнь, Мэй Цзе, Чжан Сяоцян, ответственный редактор программы с российской стороны Мария Семенюк, российские и китайские издатели, представители прессы.