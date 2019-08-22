Объем вредных выбросов в атмосферу снизился в четырех самых загрязненных городах России

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Объем вредных выбросов в атмосферу в четырех из 12 самых загрязненных городах России снизился с 2017 года. Об этом сообщила в четверг ТАСС пресс-служба Росприроднадзора.

"В городе Челябинске объем выбросов от стационарных источников относительно 2017 года снизился с 143,7 тыс. т до 135,87 тыс. т, в Магнитогорске - с 210,2 тыс. до 203,2 тыс. т, в Липецке - с 286 тыс. до 284,58 тыс. т. По информации Росгидромета, по сравнению с 2017 годом понизился уровень загрязнения атмосферного воздуха в Челябинске с высокого до повышенного, в Нижнем Тагиле с высокого до низкого, что обусловлено проведением глубокой модернизации производств в данных городах", - уточнили в Росприроднадзоре.

Для борьбы с загрязнением атмосферного воздуха в России с 2019 по 2024 год реализуется федеральный проект "Чистый воздух" нацпроекта "Экология". Он направлен на улучшение экологической обстановки и снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в таких городах, как Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита.