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В Онежском озере спасатели МЧС развернули российский флаг на глубине 12 метров

День Государственного флага РФ также отмечают в подразделениях ведомства торжественными построениями и занятиями по истории
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© Пресс-служба МЧС России

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Спасатели МЧС России развернули российский флаг на глубине 12 метров Онежского озера. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

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"Спасатели Арктического спасательного учебно-научного центра "Вытегра" во время тренировки в акватории Онежского озера на глубине 12 метров развернули символ страны - флаг России", - сообщили в министерстве.

В МЧС отметили, что 22 августа День Государственного флага Российской Федерации ежегодно празднуется в подразделениях ведомства. В пожарно-спасательных гарнизонах, отрядах Федеральной противопожарной службы, пожарно-спасательных частях министерства проводятся торжественные построения с поднятием триколора и проходят занятия с личным составом по истории государственных символов страны.

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