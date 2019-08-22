В Онежском озере спасатели МЧС развернули российский флаг на глубине 12 метров

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Спасатели МЧС России развернули российский флаг на глубине 12 метров Онежского озера. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Спасатели Арктического спасательного учебно-научного центра "Вытегра" во время тренировки в акватории Онежского озера на глубине 12 метров развернули символ страны - флаг России", - сообщили в министерстве.

В МЧС отметили, что 22 августа День Государственного флага Российской Федерации ежегодно празднуется в подразделениях ведомства. В пожарно-спасательных гарнизонах, отрядах Федеральной противопожарной службы, пожарно-спасательных частях министерства проводятся торжественные построения с поднятием триколора и проходят занятия с личным составом по истории государственных символов страны.