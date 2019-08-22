Омбудсмен: запрет мобильных в детских лагерях на Ставрополье дал хорошие результаты

СТАВРОПОЛЬ, 22 августа. /ТАСС/. Практика ограничения использования мобильных телефонов школьниками в детских лагерях летнего отдыха на Ставрополье продемонстрировала положительный результат - дети стали больше общаться друг с другом, сообщила ТАСС уполномоченная по правам ребенка в Ставропольском крае Светлана Адаменко.

"Мы в Ставропольском крае лагерям летнего отдыха в этом году предложили телефоны у детей при начале смены временно забирать. Они хранятся у старшего воспитателя или у старшего вожатого, но один звонок вечером не запрещается. Это имело большой эффект, мы заметили изменения. Дети стали больше общаться друг с другом, они начали подписываться в библиотеку", - рассказала собеседница агентства.

По словам Адаменко, такая практика была введена в девяти лагерях как обязательная, в остальных - по желанию. При этом были лагеря, где есть городская связь, куда родители могут позвонить, отметила детский омбудсмен. "Эксперимент прошел в большинстве лагерей, дети сами его оценили положительно. После смены они нам говорили, что им не нужен был телефон во время отдыха", - пояснила она.

Детский омбудсмен выразила мнение, что в школах на время занятий у детей тоже стоит забирать телефон. Но при этом она подчеркнула, что в случае необходимости им его должны выдавать. "На период уроков телефоны должны находиться в другом месте, но у ребенка всегда должен быть доступ к нему, чтобы позвонить родителям. Надо продумать алгоритм этой нормы", - сказала она.

Роспотребнадзор и Минпросвещения рекомендуют ограничить использование мобильных телефонов на уроках, а при входе в образовательную организацию переводить устройства в режим "без звука". Также предполагается, что школы при необходимости могут создавать места хранения мобильных телефонов учеников. Рекомендации подготовлены на основе анализа международного опыта использования устройств мобильной связи школьниками, а также по итогам опроса общественного мнения, проведенного Минпросвещения, Рособрнадзором и Роспотребнадзором. Согласно итогам опроса, 61% обучающихся, 89% родителей и 90% педагогов поддержали ограничение использования мобильных телефонов школьниками во время уроков.