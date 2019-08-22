Нарушения при приеме на работу экс-чиновников обошлись компаниям России в 100 млн рублей

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Российские компании, не сообщившие о приеме на работу бывших госслужащих, оштрафованы на 100 млн рублей за первое полугодие 2019 года, сообщили ТАСС в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

"Подавляющее большинство [коррупционных правонарушений] - это административные правонарушения, связанные с незаконным трудоустройством бывших государственных или муниципальных служащих в коммерческие и иные организации после их увольнения со службы (ст. 19.29 КоАП РФ). Прокурорами возбуждено более 3 тыс. таких дел. По результатам их рассмотрения к ответственности привлечено 2,8 тыс. лиц, наложены штрафы на сумму более 100 млн рублей", - сообщили в надзорном ведомстве.

За первые шесть месяцев 2019 года прокуроры добились привлечения к административной ответственности за коррупционные правонарушения более 4 тыс. физических, должностных и юридических лиц. Сумма наложенных на них за эти нарушения штрафов превысила 580 млн рублей.