Берега Терека протяженностью более 100 км очистят в Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 22 августа. /ТАСС/. Акция по очистке от мусора берегов реки Терек пройдет в Северной Осетии. Об этом ТАСС в четверг сообщил министр экологии и природных ресурсов региона Чермен Мамиев.

"Акция пройдет в рамках экологического марафона "Чистые берега Кавказа". Мы планируем вместе с волонтерами, и всеми неравнодушными жителями республики очистить более 100 км берегов Терека. По опыту уже проведенных подобных мероприятий уверен, что желающих принять участие в акции будет много", - отметил собеседник агентства.

Он также напомнил, что Северная Осетия ежегодно принимает участие во Всероссийской акции "Вода России". В прошлом году по итогам мероприятия республика заняла третье место по стране. За первые три месяца акции "Вода России 2019" вместе с волонтерами было очищено от мусора более 180 км береговых линий.

Терек протекает по территории шести субъектов РФ (Северная Осетия, Кабардино-Балкария, Ставропольский край, Чечня, Ингушетия, Дагестан) и впадает в Каспийское море. Протяженность реки составляет 623 км.

Акция "Вода России" проходит в 45 регионах страны в рамках нацпроекта "Экология", одной из целей которого является сохранение уникальных водных объектов. Ожидается, что к концу 2024 года будут расчищены 15,2 тыс. га рек, озер и водохранилищ, от бытового и другого мусора очистят минимум 9 тыс. км берегов. За счет этого улучшатся экологические условия жизни почти 5 млн россиян.