{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: подрядчики Microsoft прослушивали голосовые команды к Xbox

Они сообщили, что получали за это $10 в час
Описание
© Casey Rodgers/Invision for Microsoft/AP Images

Подрядчики корпорации Microsoft прослушивали голосовые команды к Xbox, чтобы улучшить функции голосовых команд консоли. Об этом сообщает интернет-портал Vice со ссылкой на бывших работников компании.

По их словам, они изучали аудио с консолей пользователей с 2014 по 2015 годы. За это они получали $10 в час. 

На эту тему
Случаи прослушки частных клиентов IT-компаниями

Один из подрядчиков сообщил, что изначально на прослушку уходило немного времени. "После это составило примерно половину обязанностей, а затем стало большей частью нашей работы", - сказал он, уточнив, что в основном слушали записи детских голосов. 

Представитель Microsoft в свою очередь уточнил, что несколько месяцев назад компания прекратила слушать записи Xbox в целях улучшения продуктов. "У нас не было необходимости продолжать эту работу, и мы не планируем ее возобновлять", - отметил он.

Представитель компании добавил, что Microsoft обновила политику безопасности указав, что аудиозаписи могут быть прослушаны людьми. Кроме того, компания открыла страницу, на которой пользователи могут удалить любые аудиозаписи с устройств.

В середине августа сообщалось, что сотрудники или подрядчики Microsoft могли негласно прослушивать аудиозаписи, в том числе личного характера, сделанные через сервисы Cortana и Skype Translator. 

Основанная в 1975 году предпринимателями Биллом Гейтсом и Полом Алленом Microsoft - одна из крупнейших корпораций по производству программного обеспечения для различных устройств: от персональных компьютеров до мобильных телефонов. Штаб-квартира Microsoft находится в городе Редмонд (штат Вашингтон). Рыночная капитализация корпорации в апреле 2019 года превысила $1 трлн.

Теги
США
Беглов проехал по строящимся станциям Фрунзенского радиуса метро Петербурга
По словам врио губернатора Санкт-Петербурга, станции готовы на 95%
Читать полностью