Беглов проехал по строящимся станциям Фрунзенского радиуса метро Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 августа. /ТАСС/. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в четверг совершил пробную поездку по строящимся станциям Фрунзенского радиуса метро от "Дунайской" до "Проспекта славы".

"Станции [Фрунзенского радиуса метро] готовы на 95%, есть небольшое отставание по "Дунайской". Приемка станций состоится 30 августа. Почти 1 млн жителей ждут их открытия", - сказал журналистам Беглов.

Открытие станций "Проспект Славы", "Дунайская", "Шушары" и электродепо "Южное" Фрунзенского радиуса метро запланировано на начало сентября.

Благоустройство строительных площадок вокруг трех объектов завершено на 90%. Ростехнадзор ведет проверку трех станций, сообщили журналистам в пресс-службе городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

В июле первый пробный поезд успешно прошел от станции "Международная" по Фрунзенскому радиусу до строящейся станции "Шушары".

Фрунзенский радиус расположен в южной части Фрунзенско-Приморской линии метрополитена, он проходит вдоль улицы Бухарестской в Купчине. Пропускная способность участка составит 40 пар поездов в час, прогнозируемый суточный объем перевозок на первом этапе эксплуатации - 997 тыс. пассажиров. Совокупная стоимость контракта на выполнение работ составила 33,9 млрд рублей.