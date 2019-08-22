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Чемпионат WorldSkills

Президент WorldSkills International рассказал о больших успехах России в этом движении

Саймон Бартли напомнил, что видел, как Россия подавала заявку и была включена в WorldSkills, а теперь принимает у себя мероприятия движения

КАЗАНЬ, 22 августа. /ТАСС/. Россия добилась больших успехов в движении WorldSkills за очень короткий период, сообщил в четверг президент движения Саймон Бартли на пресс-конференции, посвященной 45-му чемпионату мира по профессиональному мастерству (WorldSkills).

"Я стал восемь лет назад президентом этой организации, я видел, как Россия подавала заявку и была включена в WorldSkills, как она соревновалась на этих мероприятиях, а теперь принимает у себя мероприятия WorldSkills. Это очень короткий период для такого рода событий", - сказал Бартли.

Мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills проходит в Казани с 22 по 27 августа. Участие в нем принимают 1,3 тыс. молодых профессионалов из 63 стран. Состязания пройдут по 56 компетенциям, Россию представляют 63 конкурсанта.

WorldSkills International - международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. Россия вступила в WorldSkills в 2012 году.

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