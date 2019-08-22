В День знаний на Ставрополье откроют две школы

СТАВРОПОЛЬ, 22 августа. /ТАСС/. Две новые школы примут учеников в День знаний в Ставропольском крае, сообщил в четверг заместитель министра строительства и архитектуры региона Иван Якимов.

"Две школы планируют открыть двери для учащихся в этом году 1 сентября. Это новая школа на 1002 места в городе Михайловске, школа на 1550 мест в городе Ставрополе, которая будет одной из самых крупных и современных на территории Северо-Кавказского федерального округа ", - сказал он в эфире краевого телеканала "Свое ТВ".

В сентябре планируется завершить строительство еще одной школы - в поселке Мирный Предгорного района. Работы на объекте начались в 2005 году, однако финансирование позже было приостановлено. "По поручению губернатора были выделены средства на окончание строительства школы в поселке Мирный, которая не строилась с 2008 года. В сентябре 2019 года строительство будет закончено", - отметил заместитель министра.

Также в 2019 году в регионе начали строительство еще нескольких школ. "Строительство начато в селе Красноярское Андроповского районе, в городе Михайловске и городе Пятигорске. Также в Пятигорске начата реконструкция гимназии №11, она является памятником архитектуры. Работа будет включать в себя элементы реставрации - снаружи гимназия сохранит свой облик, но внутри будет оснащена самым современным оборудованием", - отметил Якимов.

Ранее в министерстве образования края сообщали, что новые школы в Ставропольском крае в 2019 году смогут принять более 3,2 тыс. учеников. Создание новых мест в общеобразовательных учреждениях края позволит снизить общий процент обучающихся во вторую смену с 15,6% до 14,5%.