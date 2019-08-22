В Минпросвещения опасаются переутомления школьников из-за уроков по киберспорту

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Введение дополнительных факультативов в школьную программу, в частности, по киберcпорту, может привести к переутомлению учащихся. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе Минпросвещения РФ.

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Институт развития интернета направил письмо, имеющееся в распоряжении ТАСС, на имя главы Минпросвещения РФ Ольги Васильевой с предложением ввести в качестве школьных факультативов уроки по киберспорту. Эксперты уверены, что такая практика поможет создать здоровую культуру потребления игрового контента у детей, а также привить им интерес к образовательному процессу.

"Геймификация имеет место в развитии современных образовательных технологий, как в России, так и в опыте зарубежных стран. Однако отметим, что школьная программа опирается на государственные образовательные стандарты, сбалансирована исходя из рекомендаций по допустимой нагрузке под каждую возрастную категорию, и добавление подобных предметов способно привести к переутомлению учащихся", - пояснили в пресс-службе.

В Минпросвещения РФ также отметили, что образовательная система в стране предоставляет обширный спектр возможностей для детей и подростков получать актуальные навыки в сфере IT и программирования, затрагивая как внеурочную деятельность в школе, так и систему дополнительного детского образования. "Министерство приветствует и поддерживает профильные тематические занятия в сфере IT и программирования, лекции, хакатоны и иные, способствующие развитию ребенка соревнования, которые проходят в регионах на регулярной основе", - добавили в пресс-службе.

Согласно тексту письма, Институт развития интернета предлагает вести уроки по таким играм, как футбольные симуляторы (FIFA 19) и многопользовательские онлайн-игры (Dota 2, Starcraft II, World of Tanks, Minecraft и другие). В институте предполагают, что во время факультативов дети научатся не только получать пользу из игры, но правильно делать разминку глаз, динамические паузы, научатся обсуждать командную стратегию и заниматься эффективным тайм-менеджментом.