В городе Санья на Хайнане прошел первый фестиваль палаточного туризма

САНЬЯ /Китай/, 22 августа. /ТАСС/. Южный китайский курортный город Санья в островной провинции Хайнань провел первый фестиваль любителей палаточного туризма.

Как сообщает местный информационный ресурс "Наньхайван", он состоялся в Международной долине роз - одном из самых живописных районов на берегу залива Ялун.

Участники фестиваля получили редкую возможность поселиться в палатках в этом живописном районе острова и принять участие во множестве туристических мероприятий в пяти тематических зонах - на сценической площадке, в секторе инновационных проектов в сфере культуры и других.

Для тех, кто интересуется "революционной культурой" - памятниками и реликвиями, относящимися ко времени революционных событий в Китае в первой половине ХХ века, была организована специальная выставочная зона "Красная культура". Участники фестиваля могли также совершить пеший поход по специальному маршруту, в ходе которого познакомились с методикой защиты уникальных мангровых лесов и всей тропической экосистемы Хайнаня.

Правительство провинции предпринимает усилия для сохранения природных богатств острова. В июне этого года было объявлено о разработке проекта создания на Хайнане Национального парка тропических лесов, который станет частью программы центральных властей по превращению острова в "национальную экологичную и цивилизованную пилотную зону".

Парк тропического леса

Особое место в ней будет отведено Парку тропического влажного леса площадью порядка 4,4 тыс. кв. км, что составляет около одной седьмой от всей территории провинции Хайнань. Этот лес является домом для более чем 200 редких и исчезающих видов животных. Парк создается с целью сохранения и восстановления местной экосистемы, а также достижения баланса в процессе социально-экономического развития прилегающих территорий.

Администрация провинции рассчитывает, что к 2035 году качество окружающей среды и эффективность использования ресурсов достигнут на Хайнане мирового уровня. К 2020 году поставлена задача обеспечить хорошее качество воздуха, сохранить площадь лесов, которые занимают 62% площади острова, а также очистить все основные реки и озера в регионе.