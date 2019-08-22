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Росстандарт проводит проверку систем безопасности автобусов из-за большого числа ДТП

В том числе в ведомстве проанализируют элементы, обеспечивающие безопасность в случаях опрокидывания автобуса как в аварии на трассе М-9 "Балтия"

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Росстандарт проводит комплексную проверку систем безопасности некоторых категорий автобусов из-за большого числа ДТП. Результаты проверки будут опубликованы в конце текущего года, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"Росстандарт, как орган государственного надзора за конструктивной безопасностью автомобильной техники, с 2019 года проводит серию проверок автобусов (категории М2 и М3) в рамках поручения правительства РФ. Комплексные проверки проводятся в отношении систем и элементов пассивной и активной безопасности, в том числе с методами разрушающего контроля, включая опрокидывание автобуса, аналогичное случившему ДТП на трассе М-9 "Балтия" в Подмосковье", - сообщили в Росстандарте.

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