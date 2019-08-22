Эксперт: секции киберспорта необходимо открыть до его введения в школьную программу

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Пилотные секции по киберспорту необходимо открыть в России до введения его в школьную программу. Такое мнение высказал в четверг ТАСС руководитель и создатель общественной организации "Федерация киберфутбола России" Юрий Сошинский.

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Институт развития интернета (ИРИ) направил письмо на имя главы Минпросвещения РФ Ольги Васильевой с предложением ввести в качестве школьных факультативов уроки по киберспорту. В частности, эксперты приложили список игр, которые, на их взгляд, оптимально подойдут для этих целей, в списке есть как футбольные симуляторы (FIFA 19), так и многопользовательские онлайн-игры (Dota 2, Starcraft II, World of Tanks, Minecraft и другие).

"Может быть, правильным было бы открыть секции для начала, а не сразу включать [киберспорт] в школьную программу. Нет пока примеров сторонних организаций - секций, школ, клубов. Можно сначала дать попробовать, люди смогли бы решить для себя, нужно это или нет, стоит ребенка отправлять на такие занятия или нет", - сказал он.

По мнению авторов инициативы, введение занятий киберспортом поможет развивать различные навыки у детей: стратегическое и логическое мышление, умение принимать быстрые решения, способность работать в команде. "Инициатива неплохая, главное, чтобы реализация была правильная, направленная на результаты, а не на какие-то иные цели<…> Это, как если бы сто лет назад нам предложили открыть секции футбола, а мы бы отказались. Признанный факт, что киберспорт уже является неотъемлемой частью нашей жизни", - пояснил Сошинский.

По подсчетам "Федерации киберфутбола России", активными участниками турниров по киберфутболу в стране являются порядка 10 тыс. человек. "Скорее всего, киберфутбол попадет на Олимпийские игры в ближайшем будущем, может быть, не как основная дисциплина, а в качестве промо. А это уже определенный имидж для страны. Даже если брать в пример Чемпионат мира по киберфутболу - организацией финала занимается FIFA, стать лучшими - это тоже имидж для страны", - считает руководитель организации.

Инициатива ИРИ

Институт развития интернета предлагает Министерству просвещения РФ ввести в некоторых школах в качестве эксперимента факультативные уроки по киберспорту. По данным ИРИ, эксперимент может быть реализован в 2020-2025 годах в нескольких школах в каждом субъекте РФ в соответствии с федеральными проектами "Современная школа" и "Цифровая образовательная среда" нацпроекта "Образование".

Позиция Минпросвещения

В министерстве считают, что введение дополнительных факультативов в школьную программу, в частности, по киберспорту, может привести к переутомлению учащихся.

"Геймификация имеет место в развитии современных образовательных технологий, как в России, так и в опыте зарубежных стран. Однако отметим, что школьная программа опирается на государственные образовательные стандарты, сбалансирована исходя из рекомендаций по допустимой нагрузке под каждую возрастную категорию, и добавление подобных предметов способно привести к переутомлению учащихся", - пояснили в пресс-службе министерства.