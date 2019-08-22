Медведев прибыл в Казань, где открывается международный чемпионат WorldSkills

КАЗАНЬ, 22 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прибыл в Казань. Как рассказали в пресс-службе правительства, глава кабмина весь рабочий день посвятит теме профессиональной подготовки кадров.

По прибытии Медведев осмотрит площадку 45-го Мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills, где встретится с участниками чемпионата - членами национальной сборной России. В нее вошли 14 девушек и 49 юношей со всей России в возрасте от 18 до 25 лет.

Затем премьер направится в Межрегиональный центр компетенций - Казанский техникум информационных технологий и связи, где ознакомится с работой тренировочного полигона по компетенциям "Веб-дизайн и разработка", "Программные решения для бизнеса", "Мобильная робототехника". Там же он посетит центр детского творчества "Видеопроизводство".

Ожидается, что в течение дня глава правительства проведет встречи с президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым, премьер-министром Республики Казахстан Аскаром Маминым и президентом WorldSkills International Саймоном Бартли. Завершится рабочий день премьер-министра участием в торжественной церемонии открытия 45-го Мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills на стадионе "Казань-Арена".

В мероприятиях также примут участие вице-премьер Татьяна Голикова, министр просвещения Ольга Васильева, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, представители профильных федеральных органов исполнительной власти.