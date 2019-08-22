СМИ: новый железнодорожный маршрут может связать Россию и Финляндию

ХЕЛЬСИНКИ, 22 августа. /ТАСС/. Новый железнодорожный маршрут для пассажирских перевозок будет протестирован между Россией и Финляндией в конце сентября. Об этом сообщила в четверг телекомпания Yle.

По сведениям телекомпании, ОАО "РЖД", согласно текущему плану, пустит первый тестовый поезд 28 сентября. Он отправится из Санкт-Петербурга и прибудет в финский город Иматранкоски (район Иматра), расположенный неподалеку от границы с РФ.

Речь идет о поезде нового типа, который может работать как на дизельном топливе, так и на электричестве. Целью этой поездки будет проверка будущего железнодорожного маршрута, однако точных сроков его открытия пока не называется.

Инициативу активно поддерживают власти Иматры и финская общественная организация Союз Южной Карелии, ее обсуждение ведется уже несколько лет.

В настоящее время в Иматру из России прибывают только грузовые составы, а пассажирские поезда идут через пограничный пункт Вайниккала, находящийся рядом с еще одним финским городом недалеко от российской границы - Лаппеенранта.