В Бельгии радикалы в шутку предложили США купить Валлонию за €1

"Дорогой президент Дональд Трамп. €1 - и Валлония ваша. Позвоните нам", - говорится в сообщении, под которым размещен фотоколлаж, где на фоне валлонского городка Дюрби возвышается принадлежащий Трампу нью-йоркский небоскреб Trump Tower.

Таким образом NVA отреагировала на историю о предложении США купить Гренландию, являющуюся датской автономией. Как уже сообщалось, в ответ на это власти Дании официально заявили, что Гренландия - не продается.

NVA последовательно выступает за максимально широкую автономию богатой нидерландскоязычной Фландрии с населением 6,5 млн человек от менее преуспевающей франкоязычной Валлонии, где живут остальные 4,5 млн бельгийцев. В перспективе партия не исключает и окончательного раздела Бельгии и активно пользуется любыми информационными поводами, чтобы доводить свою политику до жителей страны. На последних парламентских выборах в мае NVA сохранила за собой первое по популярности место среди политических партий Фландрии, при этом она является не самой радикальной политической силой в этом регионе.

Шутку NVA не смогли оценить в Валлонии. Так, представитель валлонской либеральной партии "Реформаторское движения" назвал ее "грубой и глупой". Как бы там ни было, но все бельгийские СМИ ее процитировали.

В 2011 году, когда Бельгия переживала самый тяжелый в ее истории политический кризис - страна более 19 месяцев (589 дней) не могла сформировать правительство, в местных СМИ появлялась информация о том, что некие частные лица выставили на электронный аукцион eBay лоты с предложением отдать Бельгию за €1 или даром. Описания лотов гласили, что эта страна явно не нужна никому из местных политиков.