Более 17 тыс. предпенсионеров подали заявки на переобучение по WorldSkills

КАЗАНЬ, 22 августа. /ТАСС/. Более 17 тыс. граждан предпенсионного возраста подали заявки на профессиональное переобучение по стандартам WorldSkills, что составляет 70,1% от запланированной на переподготовку численности. Об этом сообщила в четверг вице-премьер России Татьяна Голикова в ходе пресс-конференции 45-го чемпионата мира по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills.

"На сегодняшний день у нас в России граждане после 50 лет - старшего возраста - на цели переподготовки заявилось по стандартам WorldSkills более 17 тыс. человек. Мы это делаем впервые. Мы стартовали только в феврале и уже набираем активность", - сказала она.

Как уточнили в секретариате вице-премьера, на данный момент принято 70,1% заявок от запланированной численности граждан на переобучение. Ранее в Минтруде сообщили, что всего в 2019 году планируется обучить 75 тыс. граждан старшего возраста, 25 тыс. из которых - по стандартам WorldSkills.

Чемпионат мира по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills проходит в Казани с 22 по 27 августа. Участие в нем принимают 1,3 тыс. молодых профессионалов из 63 стран. Состязания пройдут по 56 компетенциям, Россию представляют 63 конкурсанта.

WorldSkills International - международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. Россия вступила в WorldSkills в 2012 году.