Игорь Крутой прокомментировал конфликт с Лаймой Вайкуле

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Латвийская певица Лайма Вайкуле провела собственный фестиваль "Рандеву" в Юрмале в то время, когда "Новая волна" должна была вернуться в Латвию, тем самым показав, что "наш конкурс там не нужен", рассказал в интервью газете "Аргументы и факты" российский композитор Игорь Крутой.

Переговоры о прекращении проведения "Новой волны" в Юрмале еще не были завершены, когда Лайма Вайкуле решила провести свой фестиваль "Рандеву", рассказал Игорь Крутой. По его мнению, певица намеренно провела свой фестиваль в те же сроки, когда могла состояться "Новая волна", чтобы дать понять, что "наш конкурс там не нужен". "Если она считает, что это порядочно и прилично, Бог ей судья", - сказал Крутой.

Конкурс "Новая волна", президентом которого является Игорь Крутой, в 2002-2014 годах проводился в Юрмале, а в 2015 году переехал в Сочи. Тогда же в Юрмале начал проходить фестиваль Лаймы Вайкуле "Рандеву".