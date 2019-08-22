Пресс-секретарь главы Чувашии опроверг информацию о госпитализации Михаила Игнатьева

ТАСС, 22 августа. Глава Чувашии Михаил Игнатьев находится в официальном отпуске, информации о его госпитализации нет. Об этом сообщил в четверг ТАСС пресс-секретарь главы республики Олег Сидоров.

В четверг в Telegram-каналах появилась информация, что Игнатьев находится на лечении в Нижегородской области, предположительно, в кардиологическом центре.

"До 31 числа глава в отпуске. Глава находится в хорошем расположении, вчера с ним разговаривал. Он просто в отпуске, он просто отдыхает", - сказал собеседник агентства.

Сидоров уточнил, что во время отпуска глава уже поставил подчиненным задачи до конца августа.

В июле Telegram-каналы уже сообщали, что Игнатьева, который в тот момент находился в Санкт-Петербурге, экстренно госпитализировали после форума регионов России и Белоруссии, а его состояние врачи якобы оценивали как тяжелое. Позднее эту информацию также опровергли в пресс-службе, уточнив, что Игнатьев проходит плановое медицинское обследование во время отпуска.