На конференции в ОАЭ обсудят cистемное решение проблемы нехватки энергии, воды и пищи

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Спикеры сессии "Энергия, вода, пища: экосистема на грани", которая состоится 11 сентября в рамках XXIV Всемирного энергетического конгресса (Абу-Даби, ОАЭ) обсудят комплексное решение проблемы нехватки энергии, водных ресурсов и продовольствия в контексте изменения климата. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Ассоциация по развитию международных исследований и проектов в области энергетики "Глобальная энергия", которая участвует в конгрессе.

"Растущее население планеты, урбанизация и экономический рост являются ключевыми факторами увеличивающегося спроса на энергию, воду и продукты питания. Все три ресурса неразрывно связаны между собой и требуют комплексного подхода в решении проблем обеспечения их доступности и безопасности. По мнению экспертов, синергия политических и технологических решений, а также международное сотрудничество в этих вопросах помогут найти ответ на эти вызовы", - отметили в ассоциации.

По данным ООН, в мире около 1,5 млн человек не имеют доступа к электричеству. Энергетическая бедность во многих регионах является главным препятствием для сокращения масштабов голода. При этом примерно у 2 млн человек во всем мире нет адекватного доступа к чистой питьевой воде. Дефицит этого ресурса или его плохое качество отрицательно сказываются на продовольственной безопасности.

Значительные объемы воды необходимы практически для всех процессов выработки энергии. Наряду с этим, водное хозяйство нуждается в электричестве - для получения, очистки и передачи воды. Таким образом, вопросы доступности продовольствия, наличия воды и обеспечения энергией неразрывно связаны друг с другом, и их связь должна быть устойчивой и безопасной для гарантии стабильного развития человечества.

Влияние изменения климата

"Климатический кризис только усиливает неопределенную обстановку, складывающуюся вокруг роста спроса на продовольствие, энергоносители и водоснабжение", - считает один из спикеров сессии - Рае Квон Чунг, председатель Международного комитета по присуждению премии "Глобальная энергия", член межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), удостоенный Нобелевской премии мира в 2007 году, говорится в пресс-релизе.

"Мы застряли в порочном круге. На сельское хозяйство и землепользование приходится около трети глобальных выбросов парниковых газов. С другой стороны, экстремальные погодные условия, такие как периоды сильной жары, наводнения, засухи, подрывают системы водоснабжение одной четвертой части населения мира. К 2050 году население Земли достигнет 10 млрд человек, что станет еще одним критическим фактором. Уже сейчас системы производства энергии, а также продовольственного и водоснабжения должны быть пересмотрены. И при этом эта трансформация должна сопровождаться борьбой с климатическими изменениями", - приводит его слова пресс-служба.

Выступление Рае Квон Чунга в сессии "Энергия, вода, пища: экосистема на грани" состоится в рамках официальной программы участия Ассоциации "Глобальная энергия" в XXIV Всемирном энергетическом конгрессе.

Помимо выступления экспертов "Глобальной энергии" в деловой программе форума, ассоциация является организатором собственной сессии "Миссия выполнима: "Глобальная энергия" как драйвер устойчивого развития для всех", а также представит участникам конгресса яркий и динамичный стенд.

Конгресс Мирового энергетического совета

Конгресс в Абу-Даби соберет на одной площадке ведущих лидеров мировой энергетики, представителей власти, бизнеса и научных деятелей для обсуждения наиболее важных тенденций индустрии. Ожидается, что в форуме примут участие 250 спикеров, 4 тыс. делегатов, 500 гендиректоров, более 50 министров, а общее число посетителей достигнет 15 тыс. человек.

Всемирный энергетический конгресс - международный съезд лидеров мировой энергетики, обсуждающий проблемы поддержания энергоресурсов и посвященный изучению наиболее важных тенденций топливно-энергетическом комплексе. Это мероприятие Мирового энергетического совета является крупнейшим и наиболее влиятельным событием в сфере энергетики, охватывающим все аспекты и новости отрасли. Следующий конгресс пройдет в 2022 году в Санкт-Петербурге.

Совместная работа ассоциации "Глобальная энергия" с организатором Всемирного энергетического конгресса - Мировым энергетическим советом (МИРЭС) началась в 2018 году. Признавая важность международного сотрудничества, стороны провели ряд переговоров по вопросам развития взаимовыгодного партнерства в целях устойчивого развития энергетики.

О "Глобальной энергии"

Ассоциация "Глобальная энергия" занимается развитием международных исследований и проектов в области энергетики при поддержке компаний "Газпром", "Сургутнефтегаз" и Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы (ФСК ЕЭС). Ассоциация управляет Международной энергетической премией "Глобальная энергия", выступает организатором одноименного саммита, а также реализует международную молодежную программу.

Премия "Глобальная энергия" - международная награда за выдающиеся исследования и научно-технические разработки в области энергетики. С 2003 года ее лауреатами стали 39 ученых из 13 стран: Австралии, Австрии, Великобритании, Дании, Исландии, Канады, России, США, Украины, Франции, Швеции, Швейцарии и Японии. Премия входит в топ-99 самых престижных и значимых международных наград по данным Международной обсерватории IREG. В рейтинге престижности Международного конгресса выдающихся наград (ICDA) "Глобальная энергия" находится в категории "Мега-премии" за благородные цели, образцовую практику и общий призовой фонд.