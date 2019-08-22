В администрации президента заявили о нехватке в РФ учебников для обучения родным языкам

ПЯТИГОРСК, 22 августа. /ТАСС/. Многие российские регионы испытывают нехватку учебников для обучения на родных языках. Об этом сообщил заместитель руководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов в четверг на встрече с участниками молодежного форума "Машук" в Пятигорске (Ставропольский край).

"Если человек выбирает свой родной язык, то государство, образовательное учреждение обязано предоставить условия, чтобы человек мог изучать этот язык и получить образование на этом языке, это будет обязательно делаться. Это трудная задача, чтобы это все создать, не хватает учебников родного языка во многих субъектах", - сказал Магомедов.

Он добавил, что российским регионам необходимо увеличить усилия по созданию базы для изучения родных языков. "Многое зависит от регионов, им нужно предпринимать больше усилий, чтобы готовить программы, готовить соответствующих педагогов ", - пояснил замглавы администрации президента.

Магомедов отметил, что законодательство позволяет развивать в стране обучение в школах на родных языках. В 2019 году в России были учреждены специальные премии за вклад в сохранение и популяризацию многоязычия. "Изменения, которые были предприняты в законодательстве, ни в коем случае не направлены, на то, чтобы усложнить изучение родных языков <...> Единственная поправка, которая сделана, - изучение этих языков должно проходить добровольно", - сказал он.

Глава Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов отметил, что современная система образования имеет финансовые ограничения. "По оценкам Института языкознания, у нас чуть более 150 языков, с диалектами - более 270. Это колоссальный объем не только работы, но и средств, которые необходимы для разработки учебных программ, учебников. Серьезная и большая работа, есть экономические ограничения, но мы этим занимаемся", - пояснил он.

В начале января в России был учрежден фонд поддержки языков коренных народов. Одна из задач фонда - поддержка разработки и выпуска учебников нового поколения, учебно-методических пособий по изучению родных языков коренных народов.