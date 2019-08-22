Критики и журналисты рассказали молодым художникам на "Тавриде - АРТ", как продвигать себя

СУДАК, 22 августа. /ТАСС/. Дискуссия "Критика искусства, искусство критики" прошла в среду на фестивале "Таврида - АРТ" в крымском городе Судаке. Арт-критики и журналисты рассказали молодым художникам, как продвигать себя и привлечь внимание прессы.

Модераторами выступили продюсер Илья Вольвич и корреспондент редакции социальной и гуманитарной информации агентства ТАСС Наталия Крючкова. Участниками стали арт-критик, радиоведущий, арт-обозреватель "Коммерсант FM" Дмитрий Буткевич, журналист-искусствовед, писатель, арт-блогер Софья Багдасарова, программный директор радио "Культура", автор и ведущая ежедневной программы "Культурный повод", ежемесячной программы "Русский инди. Индикатор" Ксения Ламшина.

"Главное, чтобы вы не боялись себя презентовать, себя показывать, себя продавать в хорошем смысле слова. Чтобы вы могли смело представить свои работы, но без пережима. И очень важен визуальный ряд, на него надо обращать особое внимание, потому что первым делом журналисты, критики смотрят ваше письмо - и картинка либо цепляет, либо не цепляет", - отметил Буткевич.

Другие участники поддержали его в том, что визуальная составляющая очень важна. "Есть галереи, в которые приходишь всегда, потому что знаешь, что эти галеристы отбирают качественные работы. Если же приходит приглашение на мероприятие от места, которое я не знаю, я смотрю в первую очередь на то, что мне предлагается - на репродукции, на картинки. Если мне визуально понравились те два-три файла, которые вложены в письмо, то я читаю дальше. Как говорил Дейл Карнеги, у вас есть три секунды, чтобы понравиться или не понравиться. Вот это то же самое", - сказала Багдасарова.

Ламшина добавила, что очень важна история, которая стоит за проектом. "Каждому из нас интересно узнать некую историю. И тогда второе, что мы делаем после того, как посмотрели картинки, релиз - смотрим ваши соцсети. Если мы за этим видим интересную историю, за которой мы чувствуем человека, то можем пойти на выставку из любопытства, допустим, если она происходит в незнакомой галерее", - сказала она.

"При этом важно, чтобы ваш пресс-релиз был написан человеческим языком. И не нужно растягивать его до бесконечности, стараясь указать там всю информацию, которая у вас есть. Это может сослужить вам плохую службу - получатель может просто не понять, что и где открывается, в чем основная суть проекта", - отметила Крючкова, добавив, что стоит также изучать график открытия выставочных проектов в городе, чтобы не наметить открытие своего на день, когда стартуют сразу несколько выставок. В таком случае шанс собрать на своем мероприятии журналистов значительно ниже.

Курс на регионы

Большинство участников фестиваля - молодежь из разных уголков России. Участники дискуссии напомнили, что регионам, в том числе культурным событиям там, уделяется особое внимание.

"Что касается радио "Культура", которое находится в уникальной ситуации, потому что 24 часа мы говорим только о культуре. И то, что было сказано, - да, в сторону регионов развернуты сейчас все. И даже если мы не можем куда-то поехать, в новость мы вставим информацию, в какие-то программы. Я прекрасно понимаю, что для таких начинаний важно, чтобы где-то в государственном СМИ было прописано, что была такая новость", - сказала программный директор радио "Культура".

Она призвала не стесняться и писать в адрес радиостанции об открывающихся выставках и новых проектах. Крючкова также призвала молодых художников смелее присылать новости и релизы. "Во-первых, у нас очень хорошая региональная сеть. Во-вторых, даже если нашего корреспондента нет в конкретном городе, мы всегда готовы пообщаться с вами по телефону, в мессенджерах и написать новость о проекте", - сказала она.

"Сейчас более внимательно относятся именно к регионам. Отношение к регионам более внимательное и более подчеркнутое, чем, скажем, к художникам столичным", - поддержал Буткевич.

Арт-резиденции и биеннале

"Вы в информационном поле никак не ограничены. Вы имеете доступ ко всем архивам, сейчас есть куча баз, куда вы можете выложить свое портфолио", - отметил модератор дискуссии Вольвич и добавил, что сейчас для молодых художников проходит множество мероприятий и программ.

"Важно пытаться прорваться в программы, которые работают с молодыми художниками, в том числе на биеннале. В нашей стране их много, и у них есть обязательный пункт - работа с молодыми художниками", - уточнила Ламшина.

Корреспондент ТАСС в свою очередь напомнила, что и в России, и за ее пределами существует множество арт-резиденций. "И не везде есть ограничения по возрасту. Даже если вы начали карьеру художника поздно по чьим-то меркам, стоит поискать в интернете информацию об арт-резиденциях - наверняка, вы найдете подходящую для себя программу", - добавила Крючкова.

О фестивале

Фестиваль творческих сообществ "Таврида - АРТ" проходит в Крыму 20-26 августа. Он соберет на одной площадке 4,5 тыс. молодых деятелей культуры из 85 регионов России и других стран, а также десятки тысяч зрителей. После того, как число зарегистрированных зрителей достигло 45 тыс., организаторы приняли решение приостановить регистрацию, так как это в два раза больше гостей, чем планировалось.

"Таврида - АРТ" позиционируют как "фестиваль фестивалей": за дни основной программы пройдет 834 культурных события - от театрального и литературного фестивалей до авиашоу и концертов звезд рока, рэпа и поп-музыки.

Каждый вечер на главной сцене "Тавриды - АРТ" будут проходить концерты. Так, 23 августа выступят "Ария", Вячеслав Бутусов, Найк Борзов, Гарик Сукачев и другие, а на следующий день для гостей подготовили рэп-фестиваль, среди участников которого Ternovoy, Guf, ST, Кравц, Мот. Главным концертом фестиваля станет выступление группы "Ленинград". Гостей также ждут шоу фейерверков и другие сюрпризы.

Для участников - жителей арт-квартала в возрасте 18-35 лет - работают восемь арт-кварталов: "Таврида Арт", посвященный художественному искусству, дизайну, стрит-арту, скульптуре и архитектуре, "Таврида народная" - для фольклора, промыслов, "Таврида музыка", "Таврида кино&театр", "Таврида танцы", "Таврида КВН", "Таврида лайф" для любителей здорового образа жизни, "Таврида добро" - для тех, кто помогает сохранению исторического и культурного наследия страны. Запланированы около 60 кастингов для кино и телепроектов, шоу и различных программ.

Форум молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" проводится в Крыму с 2015 года. В этом году проект расширился до формата арт-кластера и включает в себя традиционный форум (проводится с 11 мая по 5 октября) и фестиваль творческих сообществ "Таврида - АРТ" (проходит с 20 по 26 августа). Ведется капитальное строительство стационарного образовательного центра "Арт-резиденция "Таврида", которое планируется завершить в 2022 г. Организатором форума "Таврида" является автономная некоммерческая организация "Центр развития культурных инициатив".