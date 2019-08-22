Российская сборная WorldSkills подарила Медведеву значок члена команды

КАЗАНЬ, 22 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев пообщался с членами национальной сборной WorldSkills, пожелав им удачи на будущих соревнованиях.

"Я вам желаю успехов, удачи, максимальной концентрации, желаю преодолеть то, что всегда является врагом любого достижения, и на этих соревнованиях тоже - волнение", - сказал он, подчеркнув, что немного поволноваться неплохо, но лишь до того момента, как только ребята начнут свою работу.

Медведев пообещал, что будет болеть за российскую сборную и выразил надежду, что буквально "через несколько дней наша сборная и ее участники в той или иной степени станут призерами".

Премьер-министр оценил командную форму - синий строгий костюм у молодых людей, синий пиджак и бордовая юбка у девушек. "Какие нарядные!" - заметил он. Он напомнил, что движение WorldSkills началось в России совсем недавно, в рамках мирового течения.

"Казалось, что мы только-только делаем какие-то первые шаги, но результаты, которые были показаны вашими предшественниками, оказались абсолютно вдохновляющими", - подчеркнул он. При этом премьер добавил, что после того, как вечером 22 августа будет дан старт соревнованиям, будущие успехи будут зависеть только от самих участников сборной.

Члены российской команды сфотографировались с главой правительства и подарили ему значок члена сборной.