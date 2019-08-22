Суд оштрафовал журналистку Екатерину Максимову за участие в незаконном шествии 10 августа

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Зюзинский районный суд Москвы назначил штраф в размере 10 тысяч рублей журналистке Екатерине Максимовой, задержанной за участие в несанкционированном шествии после согласованной акции 10 августа в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд признал Максимову виновной в административном правонарушении, предусмотренном ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ ("Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования"), и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей", - сказали в суде.

Источник ТАСС в правоохранительных органах отметил, что Максимову задержали 10 августа на Большой Лубянке около 21:00 мск. По его версии, она в составе группы, состоящей примерно из 200 человек, участвовала в несанкционированном шествии после завершения согласованного митинга. Вину она не признает.