В Литве суд заменил меру пресечения фигуранту дела о загрязнении "Дружбы"

ВИЛЬНЮС, 22 августа. /ТАСС/. Мера пресечения в отношении задержанного в Литве как находившегося в международном розыске и арестованного на три месяца бывшего гендиректора компании "Самаратранснефть-терминал" Романа Ружечко - фигуранта дела о загрязнении нефтепровода "Дружба" - смягчена, он освобожден из-под ареста. Об этом в четверг сообщила журналистам Лина Немейкайте, представитель Вильнюсского окружного суда, который рассматривал просьбу защиты подозреваемого.

"Суд счел возможным смягчить меру пресечения, заменив арест изъятием документов с интенсивным надзором в течение трех месяцев", - сказала она. Ружечко, уточнила она, должен будет носить электронный браслет, с помощью которого можно следить за тем, где человек находится, и не выходить из дому.

Ружечко, объявленный Интерполом в розыск, был задержан в Вильнюсе 18 июля. Суд санкционировал его арест на три месяца. Защита просила меру пресечения смягчить. По утверждению адвоката, у подзащитного в Литве есть жилье, поэтому при необходимости его легко можно будет найти.

После задержания и назначения ареста Ружечко обратился с просьбой о предоставлении в Литве политического убежища. Просьба находится в стадии рассмотрения.

Обвинения по трем статьям

Самарский районный суд 15 мая избрал заочный арест в качестве меры пресечения в отношении Ружечко, объявленного в розыск по делу о загрязнении нефти в "Дружбе". Ему предъявлены обвинения по трем статьям УК РФ.

Система нефтепровода "Дружба" обеспечивает поставки нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы и транзит нефти в Европу через Белоруссию по двум направлениям - через Польшу и Украину. 19 апреля белорусская сторона заявила о резком ухудшении качества российской нефти, поступающей транзитом в участок магистрального нефтепровода ОАО "Гомельтранснефть Дружба". Содержание хлорорганических соединений превышало в десятки раз предельные значения по стандарту. По факту загрязнения нефти возбуждено уголовное дело по трем статьям Уголовного кодекса РФ ("Самовольное подключение к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам либо приведение их в негодность", "Организация преступного сообщества и участие в нем" и "Кража").