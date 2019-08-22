Власти Севастополя откажутся от суда с подрядчиком по ремонту бульвара в центре города

СЕВАСТОПОЛЬ, 22 августа. /ТАСС/. Правительство Севастополя до 10 сентября заключит дополнительный договор с фондом, который вел реконструкцию Матросского бульвара в центре города, и заключит с ним мировое соглашение, сейчас тяжба, касающаяся ремонтных работ, рассматривается судом. Соответствующее решение приняли чиновники на заседании правительства.

Реконструкция бульвара проводилась благотворительным фондом "35-я береговая батарея". Правительство Севастополя и бывший на тот момент губернатором Дмитрий Овсянников указывали на нарушения, допущенные при реконструкции: подрядчик предоставил не все документы, не согласовал проект и демонтировал находившиеся на территории здания, а также не соблюдал требования по работе около памятников. Власти планировали обратиться в правоохранительные органы, договор с подрядчиком был разорван с 24 ноября.

"В настоящее время стороны пришли к пониманию того, что надо этот спор закончить миром. Мы договорились со всеми заинтересованными сторонами, у нас есть письменное подтверждение на заключение данного мирового соглашения. В соответствии с данным мировым соглашением стороны отказываются от своих требований и обязуются до 10 сентября текущего года актуализировать договор с тем, чтобы реконструкция Матросского бульвара осуществлялась в рамках договорных взаимоотношений", - сообщил начальник городского правового управления Михаил Вавилов на заседании правительства.

Он уточнил, что проработка дополнительного соглашения в правительстве займет несколько дней, потом документ будет передан в фонд. К настоящему времени стороны обговорили основные опросы, остается решить "технические детали". Мировое соглашение планируется официально утвердить 10 сентября, когда должно состояться очередное заседание 21-го Арбитражного апелляционного суда, который рассматривает спор.

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев поручил максимально оперативно решить все вопросы, в том числе земельные, которые связаны с продолжением работ. "Чтобы после 10 сентября можно было возобновить реконструкцию бульвара, и весной-летом следующего года у нас объект этот был завершен", - добавил глава города.