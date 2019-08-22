"ВКонтакте" представит интерактивный хоррор в формате видеозвонков

В соцсети "ВКонтакте" 23 августа пройдет премьера мобильного хоррора "Не ходи в поход". Как говорится в сообщении компании, зрители станут полноценным участниками событий фильма и смогут общаться с его героями при помощи видеозвонков, чатов и других функций.

"Главные герои хоррора - пять студентов, которые отправляются в поход и находят заброшенную усадьбу. В этот момент с ними начинают происходить страшные события", - говорится в описании к фильму.

Шестым героем картины станет сам зритель. В течение трех дней он будет получать видеозвонки, сообщения и фотографии от персонажей хоррора в режиме реального времени. Если пользователь пропустит вызов, то он сможет перезвонить позже. При этом пересмотреть видеозвонки повторно не получится из-за ситуативности формата.

Для того, чтобы стать зрителем мобильного хоррора необходимо оставить заявку и оплатить просмотр в приложении "ЧОZA". Присоединиться к проекту можно будет в любой день.