В Пекине представили китайское издание книги Хуберта Зайпеля "Путин. Логика власти"

ПЕКИН, 22 августа. /ТАСС/. Презентация китайского издания книги немецкого журналиста Хуберта Зайпеля "Путин. Логика власти" состоялась в четверг в Российском культурном центре в Пекине. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

"Эта книга уже издана во многих странах: Германии, России, Италии, Сербии и Испании. Это результат личных встреч, бесед и совместных поездок немецкого журналиста с президентом Путиным", - отметил на презентации посол России в Китае Андрей Денисов. "Данное издание - еще один авторский портрет российского президента, своего рода индикатор его подлинных взглядов и принимаемых решений", - добавил он.

Как отметил Денисов, книга выходит в канун 70-летия установления дипломатических отношений между РФ и КНР. Он выразил надежду, что широкая общественность Китая сможет с помощью этого издания открыть для себя много нового о России и российском президенте.

В презентации также принял участие заместитель руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) Владимир Григорьев.

Книга "Путин. Логика власти" вышла в России в 2016 году в издательстве "Время". Она написана на основе многочисленных личных встреч, бесед, совместных поездок Владимира Путина и немецкого журналиста.

Также Зайпель создал документальный фильм "Я, Путин. Портрет". На протяжении нескольких недель автор сопровождал Путина в поездках по стране и провел с ним множество интервью. В ходе работы над картиной журналист пообщался со сподвижниками президента РФ и представителями оппозиции. Из их ответов, и, что самое важное, из личных бесед Зайпеля с главным героем и сложился фильм-портрет.