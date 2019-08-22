{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Песков заявил, что Путин пока не знает о планах британского телеканала снять сериал о нем

Четвертый канал британского телевидения ранее сообщил, что запускает в производство трехсерийный документальный фильм, посвященный президенту России

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пока не знает о планах британского телеканала снять документальный сериал о нем. Как сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, запросы на интервью с Путиным для этого сериала в Кремль также не поступали.

"Владимир Владимирович об этом не знает, канал не пытался [получить интервью для сериала]", - сказал он.

Четвертый канал британского телевидения сообщил, что запускает в производство трехсерийный документальный фильм, посвященный президенту России Владимиру Путину.

Дата выхода сериала в эфир пока не называется, он будет называться "Путин: история русского шпиона". Четвертый канал обещает рассказать как о молодости Путина и периоде его работы в КГБ СССР, так и о 20 годах, которые он провел у власти - в качестве премьер-министра и президента России. Авторы фильма намерены показать то, как личный опыт будущего президента, а особенно его работа в разведке, отразился на российской государственной политике. В анонсе фильма Путин назван президентом, который поставил себе задачу "снова сделать Россию великой", успел поработать с четырьмя президентами США и четырьмя британскими премьерами, и, "возможно, является самым влиятельным лидером своего времени".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичВеликобританияРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
Северный Кавказ
ФАДН: этнокультурный компонент необходимо внедрить в систему образования в РФ
По словам главы Федерального агентства по делам национальностей Игоря Баринова, одним из примеров успешной работы по налаживанию межнационального общения является молодежный форум "Машук"
Читать полностью