Песков заявил, что Путин пока не знает о планах британского телеканала снять сериал о нем

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пока не знает о планах британского телеканала снять документальный сериал о нем. Как сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, запросы на интервью с Путиным для этого сериала в Кремль также не поступали.

"Владимир Владимирович об этом не знает, канал не пытался [получить интервью для сериала]", - сказал он.

Четвертый канал британского телевидения сообщил, что запускает в производство трехсерийный документальный фильм, посвященный президенту России Владимиру Путину.

Дата выхода сериала в эфир пока не называется, он будет называться "Путин: история русского шпиона". Четвертый канал обещает рассказать как о молодости Путина и периоде его работы в КГБ СССР, так и о 20 годах, которые он провел у власти - в качестве премьер-министра и президента России. Авторы фильма намерены показать то, как личный опыт будущего президента, а особенно его работа в разведке, отразился на российской государственной политике. В анонсе фильма Путин назван президентом, который поставил себе задачу "снова сделать Россию великой", успел поработать с четырьмя президентами США и четырьмя британскими премьерами, и, "возможно, является самым влиятельным лидером своего времени".