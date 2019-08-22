В Праге осквернили памятник маршалу Ивану Коневу

ПРАГА, 22 августа. /ТАСС/. Памятник маршалу Советского Союза Ивану Степановичу Коневу осквернен в ночь на четверг в Праге. Об этом сообщили ТАСС в комиссариате пражской полиции.

"Сообщение об осквернении памятника советскому полководцу, установленному на площади Интербригады в шестом столичном районе, поступило в полицию утром в четверг, - сказали в комиссариате. - Злоумышленники, личности которых пока не известны, действовали, скорее всего, ночью или в ранние утренние часы".

По факту осквернения памятника началось следствие. Злоумышленникам грозит уголовное преследование по статьям "вандализм" и "причинение ущерба чужому имуществу", предусматривающим несколько лет тюремного заключения.

Вандалы облили красной краской постамент и нижнюю часть скульптуры стоящего в полный рост маршала. Ими были сделаны оскорбительные надписи. Власти обещали оперативно их устранить и очистить памятник от краски.

Памятник Коневу был установлен в Праге в 1980 году. Событие было приурочено к 35-ой годовщине освобождения войсками 1-го Украинского фронта, которым он командовал, чешской столицы от нацистов.