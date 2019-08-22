СМИ: отрекшегося от испанского престола Хуана Карлоса I ждет операция на сердце

МАДРИД, 22 августа. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Хуану Карлосу I, отрекшемуся в 2014 году от испанского престола в пользу своего сына Филиппа VI, предстоит операция на сердце в субботу в Мадриде. Об этом сообщила в четверг газета La Vanguardia.

По ее информации, хирургическое вмешательство было запланировано после последнего медицинского осмотра 81-летнего экс-главы государства в июне.

Хуан Карлос I взошел на престол в 1975 году практически сразу после кончины диктатора Франсиско Франко (1892-1975). Именно с отцом Филиппа VI связывают переход Испании к демократии. Хотя изначально существовали сомнения насчет того, как долго он сможет оставаться главой государства, его правление длилось почти 40 лет. Отречься от престола Хуан Карлос I решил для того, чтобы фактически спасти имидж монархии после череды скандалов вокруг членов королевской семьи.

Несмотря на то, что он утратил статус главы государства и верховного главнокомандующего, Хуан Карлос I считается заслуженным королем Испании. В конце мая текущего года он объявил о своем желании прекратить заниматься институциональной деятельностью. До этого он продолжал принимать участие в различных торжествах, культурных, экономических и спортивных событиях, в том числе за рубежом.