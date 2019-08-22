Аксенов: парки во всех районных центрах Крыма благоустроят в 2020 году

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 августа. /ТАСС/. Власти Крыма в 2020 году намерены благоустроить парки во всех районных центрах республики. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов в четверг на совещании по проблемным вопросам Красногвардейского района.

"В районных центрах во всех парки в 2020 году мы сделаем. До 20 млн рублей на каждую парковую территорию: освещение, скамейки, дорожки. Обслуживание, соответственно, будет на администрации района", - сказал Аксенов.

Глава Крыма поручил отремонтировать как минимум по одному парку в каждом населенном пункте, а также разработать региональную программу до 2024 года, подобную федеральному проекту формирования комфортной городской среды.

"В каждом населенном пункте, каждой сельской местности должна быть детская, спортивная площадка, чтобы был минимальный необходимый перечень", - добавил Аксенов.

"Формирование комфортной городской среды" - один из четырех федеральных проектов нацпроекта "Жилье и городская среда". Главная цель проекта - сделать российские города комфортнее и удобнее. К концу 2024 года доля городов с благоприятной средой достигнет 60% - это в два с лишним раза больше, чем в 2019-м. Предполагается, что почти треть россиян будут участвовать в решении вопросов развития городской среды. Бюджет проекта составляет 287,8 млрд рублей.