ФАДН: этнокультурный компонент необходимо внедрить в систему образования в РФ

ПЯТИГОРСК, 22 августа. /ТАСС/. Этнокультурный компонент необходимо внедрить в систему образования в стране для того, чтобы уберечь молодежь от национализма. Об этом сообщил в четверг глава Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов.

"Если нам удастся запустить механизм погружения этнокультурного компонента в образование, то это будет прививка от предрассудков и национализма для будущих поколений. <…> Это огромный пласт работы, нужно будет вносить изменения в образовательные программы, стандарты, вносить изменения в учебники. Это огромная, тяжелая работа, но ее надо начинать, мы к этому стремимся", - сказал он на встрече с участниками молодежного форума "Машук" в Пятигорске.

О многообразии, традициях, обычаях и культуре народов России можно рассказывать детям, начиная с дошкольного возраста, считает Баринов. "В игровой форме - в раскрасках, играх, песнях, стихах. Затем в школе - на уроках истории, литературы, обществознания. В истории, изучая Великую Отечественную войну, важно понимать, что победа - это плод объединения всех народов, важно знать вклад каждого в эту победу", - отметил глава ФАДН.

Одним из примеров успешной работы в плане межнационального общения и интеграции Баринов назвал проведение в Северо-Кавказском федеральном округе молодежного форума "Машук". "Такие лагеря - одна из самых эффективных методик и форм. Это сплачивает, различия уходят, ты начинаешь интересоваться другой культурой, языком, ментальностью. Воспринимаешь это <…> как элемент, который интересует и должен объединять", - пояснил он.

Северо-Кавказский молодежный форум "Машук" проводится в Пятигорске (Ставропольский край) с 2010 года, за это время в нем приняли участие около 20 тыс. человек. В 2018 году форум проходил с 10 по 24 августа, в нем участвовали почти 2 тыс. представителей регионов России и стран зарубежья. В 2019 году впервые на "Машуке" будет организована третья смена, а число участников увеличится до 3 тыс.