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Комитет Думы по охране здоровья выступает за увеличение базовой ставки в зарплате врачей

В районных больницах и поликлиниках зарплаты медработников не соответствуют цифрам из отчетов, отметил председатель комитета Дмитрий Морозов
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© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Комитет Госдумы по охране здоровья считает необходимым изменить систему оплаты труда медработников путем увеличения базовой фиксированной части. Об этом в четверг журналистам сообщил председатель комитета Дмитрий Морозов.

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"Мы комитетом поддерживаем, конечно, чтобы базовая часть [зарплаты врачей] была высокой и зафиксированной, - приводятся слова Морозова на сайте Госдумы. - Нужно федеральное решение о том, чтобы базовая ставка была высокой".

По словам главы комитета, в районных больницах и поликлиниках зарплаты медработников не соответствуют цифрам из отчетов. "Депутаты комитета общаются с медицинскими работниками в регионах нашей страны, и, к большому сожалению, я редко где слышал о достойной зарплате", - отметил парламентарий. Он также указал на вопросы с распределением премий и необходимость для многих врачей брать дополнительные ставки или работать по совместительству.

Заместитель председателя комитета Николай Говорин в свою очередь заявил о недостатках существующей системы стимулирующих выплат. "Избыточные возможности главных врачей, руководителей определять стимулирующую часть зарплаты в конечном счете формируют, на мой взгляд, психологически нездоровую атмосферу в коллективе", - считает депутат. По его мнению, врачи вынуждены работать на износ, что приводит к "эмоциональному выгоранию".

Говорин предложил подумать о возвращении к практике тарифных сеток при оплате труда медработников. "Были разряды, и ясно было, за что этот разряд, - за стаж, за категорию, ученую степень, достижения, компетенции. Поэтому и была мотивация поднимать свой профессионализм, зарабатывать эти компетенции", - отметил парламентарий. "Нам необходимо изменить кардинально саму систему [оплаты труда врачей]", - заключил он.

Во вторник президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 1 октября подготовить принципы модернизации первичного звена здравоохранения, начать разработку соответствующих региональных программ, а также проанализировать всю организацию работы в первичном звене медицинской помощи.

Теги
РоссияМорозов, Дмитрий АнатольевичГоворин, Николай Васильевич
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