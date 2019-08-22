Голикова: сферы искусства, дизайна и строительства стали популярнее благодаря WorldSkills

КАЗАНЬ, 22 августа. /ТАСС/. Компетенции в сферах искусства, дизайнерских услуг, строительства, информационно-коммуникационных технологий и транспортной логистики стали более популярными благодаря стандартам движения WorldSkills. Об этом сообщила в четверг вице-премьер России Татьяна Голикова в ходе пресс-конференции 45-го чемпионата мира по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills.

"Если говорить о том, что дает нам Worldskills, как меняется наша среда, и, возможно, пока это еще так прочно не вошло, тем не менее мы наблюдаем устойчивое движение сейчас по таким компетенциям, как искусство, дизайнерские услуги, строительство, информационно-коммуникационные технологии, транспортная логистика. Это то, что мы раньше вообще не обсуждали", - сказала она.

Голикова отметила, что в настоящее время требуется все больше времени на получение качественного образования. По ее словам, рынок труда меняется с появлением новых технологий.

Чемпионат мира по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills проходит в Казани с 22 по 27 августа. Участие в нем принимают 1,3 тыс. молодых профессионалов из 63 стран. Состязания пройдут по 56 компетенциям, Россию представляют 63 конкурсанта.

WorldSkills International - международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. Россия вступила в WorldSkills в 2012 году.