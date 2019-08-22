Дорожный патруль будет контролировать движение рядом с 50 школами в Москве

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Дорожный патруль столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД) будет дежурить рядом с 50 московскими школами в сентябре, чтобы проконтролировать безопасность передвижения учащихся на оживленных улицах. Об этом сообщил в четверг журналистам заммэра Москвы Максим Ликсутов.

"В рамках подготовки к новому учебному году проверена дорожная ситуация вокруг основных учебных заведений Москвы. Принято решение, что в течение почти всего сентября служба ЦОДД дорожный патруль будет находиться у порядка 50 школ, где большое автомобильное и пешеходное движение. Дорожный патруль будет утром и вечером смотреть за обстановкой, при необходимости регулировать дорожное движение и напоминать школьникам о правилах дорожного движения", - сказал Ликсутов журналистам после заседания городской комиссии по безопасности дорожного движения.

По его словам, также дорожный патруль раздаст детям более 5 тыс. наклеек и светоотражающих брелоков, чтобы, несмотря на сокращение светового дня, учащиеся были хорошо видны водителям. "Уверены, что эти меры будут способствовать снижению аварийности", - добавил Ликсутов.