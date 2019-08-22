Видеонаблюдение на выборах в Мосгордуму не будет работать на 35 участках

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Видеонаблюдение на выборах депутатов Мосгордумы 8 сентября не будет вестись на 35 избирательных участках, так как на них будут голосовать военнослужащие, а разрешение на видеотрансляцию от командиров воинских частей не было получено. Об этом сообщил в четверг журналистам заместитель председателя Мосгоризбиркома Юрий Ермолов.

"В соответствие с законом, если на участках голосуют военнослужащие, осуществление видеонаблюдения должно вестись с согласованием этого с командирами воинских частей. По 35 участкам командиры видеонаблюдение нам не согласовали <...> Всего в Москве 8 сентября будет действовать более 3,4 тыс. избирательных участков по месту жительства", - сказал Ермолов.

На заседании комиссии он сообщил, что ранее был утвержден порядок видеонаблюдения на избирательных участках и трансляции изображения в интернет.

"Кроме того, ранее было принято решение о начале работы семи участков с 06:00 для обеспечения голосования на них военнослужащих. На трех из семи участков командиры воинских частей не согласовали видеонаблюдение полностью, а по четырем предлагается начать трансляцию видеонаблюдения в сеть Интернет в 06:00, одновременно с временем начала работы участков", - сказал Ермолов.

Выборы в Мосгордуму седьмого созыва назначены на 8 сентября. Зарегистрировано 234 кандидата, из них от партий 171 кандидат и 63 самовыдвиженца. Отказано в регистрации 56 кандидатам, из них от партий 18 кандидатам и 38 самовыдвиженцам. От трех парламентских партий на выборы идут 129 человек: от КПРФ - 44 кандидата, от ЛДПР - 45 кандидатов и от партии "Справедливая Россия" - 40 кандидатов. Также зарегистрированы кандидаты от партий "Гражданская сила", "Яблоко", "Коммунисты России", "Родина", "Зеленые" и Партии роста.

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