Количество смертей на дорогах Москвы с начала 2019 года сократилось на 7%

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Более 4,7 тыс. аварий произошло на дорогах Москвы за январь-июль 2019 года, в результате ДТП погиб 231 человек. Это на 7% меньше, чем за аналогичный период 2018 года, сообщил на заседании городской комиссии по безопасности дорожного движения врио начальника управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве Юрий Дроганов.

"По итогам семи месяцев текущего года на территории Москвы зарегистрировано более 4,7 тыс. дорожно-транспортных происшествий. В результате погиб 231 человек, более 5,9 тыс. человек получили ранения. Таким образом, количество погибших сократилось на 17 человек или на 7%", - сказал Дроганов.

По его словам, количество аварий с пострадавшими за семь месяцев прошлого года составило 4819, в этом году произошло 4742 инцидента, то есть количество таких ДТП сократилось на 77 случаев.