Медведев: чемпионат WorldSkills должен мотивировать молодежь осваивать новые технологии

КАЗАНЬ, 22 августа. /ТАСС/. Главным итогом проведения Мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills должна стать мотивация осваивать новые технологии, которую получат молодые люди со всей страны. Такое мнение высказал премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с главой Татарстана Рустамом Миннихановым.

"Думаю, что главный результат чемпионата мира по профессиональному мастерству, который пройдет в Казани, будет заключаться в том, что огромное количество молодых людей - девушек и юношей - получат мотивацию для того, чтобы в рамках специального, среднего профессионального образования и для кого-то потом высшего образования, учиться принципиально новым технологиям и войти в будущее именно с такими навыками", - сказал Медведев.

По мнению премьера, то, что Россия занимает призовые места - это хорошо, но гораздо важнее то, что таким образом появляется множество хорошо подготовленных специалистов, обладающих всеми компетенциями и навыками, необходимыми в современном мире. "Уверен, что чемпионат пройдет на самом высоком уровне", - сказал он, поздравив Минниханова с тем, что республике была оказана честь принять эти соревнования. Он выразил надежду на то, что российская сборная покажет достойный результат.

Премьер заметил, что его впечатлила проведенная им краткая инспекция подготовки к проведению чемпионата, но при этом он призвал не забывать о текущих вопросах социально-экономической жизни региона. Минниханов заметил, что на данный момент для России нужны люди труда, и поблагодарил правительство за оказываемую поддержку.

Говоря об экономической ситуации региона, Минниханов отметил, что ВРП за первое полугодие составил 1,172 триллиона рублей, объем отгруженной продукции - 1,4 триллиона рублей. Глава региона также констатировал, что в Татарстане наблюдается рост продолжительности жизни. Отдельное внимание Минниханов уделил теме участия республики в национальных проектах. По его словам, Татарстан участвует в 49 проектах, при этом 48 соглашений уже подписаны. "Конечно же, за три года республика получит, проинвестирует почти 54 млрд рублей, из них 35 с лишним млрд - это федеральная поддержка", - уточнил детали Минниханов. В качестве примера наиболее сложных проектов глава региона указал на необходимость обеспечить детей до трех лет местами в детских садах. По его словам, работа будет продолжаться и дальше, но на данный момент готовы 16 новых детских садов.

Он также отчитался о ходе дорожного строительства в регионе. "Многое делается по центрам высоких технологий [здравоохранения], но мы видим, что недостаточно пока работаем по профилактике [заболеваний]", - посетовал Минниханов. При этом он доложил о закупке четырех мобильных поликлиник. В завершении он заверил, что по всем программа работа идет, а основная задача для властей Татарстана на данный момент провести достойно Чемпионат мира по профессиональному мастерству WorldSkills.

О чемпионате WorldSkills

Мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills проходит в Казани с 22 по 27 августа. Участие в нем принимают 1,3 тыс. молодых профессионалов из 63 стран. Состязания пройдут по 56 компетенциям, Россию представляют 63 конкурсанта.

WorldSkills International - международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. Россия вступила в WorldSkills в 2012 году.