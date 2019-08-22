Глава ФАДН назвал уникальным опыт межнационального общения в Дагестане

ПЯТИГОРСК, 22 августа. /ТАСС/. Многоуровневая система национальной идентичности в Дагестане является уникальной, сообщил в четверг глава Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов на встрече с участниками молодежного форума "Машук" в Пятигорске.

"[Дагестан] - уникальная с точки зрения межнациональной культуры, восприятия других народов республика. Такая многоуровневая система национальной идентичности в стране <…> гармонично совмещается в одном человеке благодаря многовековому опыту многонационального, межкультурного общения", - сказал Баринов.

Глава ФАДН привел пример, когда в масштабе республики человек может считать себя даргинцем, на Северном Кавказе - дагестанцем, в России - кавказцем, а за рубежом - русским. "Это ничему не противоречит, люди так себя воспринимают", - отметил он.

Заместитель руководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов отметил большое значение для Дагестана Дня единства народов республики, который учредили после съезда народов региона и принятия декларации в 2010 году.

"Было очень трудное время - разгул терроризма, все это оказывало влияние на умы молодежи. Мы в это время решили собрать съезд народов Дагестана и показать реальную позицию дагестанцев по отношению к этим идеологиям. <…> В результате была принята декларация съезда народов Дагестана, осуждающая терроризм, экстремизм, проявления агрессии, она призывала к единству, это и была позиция дагестанцев", - пояснил он.

Дагестан - самый многонациональный регион России. Титульного народа здесь нет - только относительно крупных народностей насчитывается около 30. Согласно конституции республики, наряду с русским языком государственными здесь являются наиболее распространенные языки дагестанских народов, в частности аварский, даргинский, кумыкский, лезгинский, табасаранский.