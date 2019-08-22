Рогозин в шутку предложил отправить губернатора Самарской области в космос

САМАРА, 22 августа. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин констатировал, что не полетит в космос из-за высокого роста, и в шутку предложил отправить на МКС губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

"Я точно не слетаю, потому что [один] метр 90 [сантиметров] рост, [гендиректор РКЦ "Прогресс" Дмитрий] Баранов тоже не сможет, - сказал Рогозин, отвечая в четверг на вопрос журналистов, планирует ли он лететь на МКС после отправки туда человекоподобного робота "Федора". - Я вот не знаю насчет Азарова, может быть, его попробуем отправить. Там по росту ограничение пока 180 сантиметров, даже меньше, причем рост считается не вертикально, а сидя. Это шутка, конечно, а всерьез... есть специально обученные люди, которые проходят курс подготовки, это огромное напряжение".

Рогозин добавил, что проходил часть тренировок с будущими космонавтами, в частности отрабатывал нахождение в невесомости. По его словам, несмотря на то, что он спортсмен, мастер спорта, ему было тяжело.