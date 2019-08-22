Замглавы администрации президента: "Машук" дает возможность молодежи проявить себя

ПЯТИГОРСК, 22 августа. /ТАСС/. Проведение таких молодежных форумов, как "Машук" позволяет молодым людям проявить себя и демонстрирует внимание руководства РФ к проблемам подрастающего поколения. Об этом сообщил замглавы администрации президента Магомедсалам Магомедов в четверг на встрече с участниками форума "Машук" в Пятигорске (Ставропольский край).

"Такие площадки [как форум "Машук"] - возможность для вас (молодежи - прим. ТАСС) проявить себя, показать свой талант и возможности, уникальность. Важно, что вы можете здесь найти себе единомышленников и друзей, получить государственную грантовую поддержку, это важный стимул, чтобы двигаться дальше. У нас в стране много форумов - это яркое проявление того, что руководство страны уделяет вопросам подрастающего поколения огромное внимание", - сказал он.

Магомедов отметил, что посещал площадку форума несколько лет назад будучи главой Дагестана, поэтому может оценить развитие "Машука". "Форум с каждым годом становится все более содержательным, проекты становятся лучше, я здесь не первый раз <…> Неизменно одно - здесь собираются лучшие представители со всего Северного Кавказа и страны, самые энергичные и инициативные", - сказал он.

Северо-Кавказский молодежный форум "Машук" проводится в Пятигорске (Ставропольский край) с 2010 года, за это время в нем приняли участие около 20 тыс. человек. В 2019 году впервые на "Машуке" организована третья смена, а число участников увеличится до 3 тыс.